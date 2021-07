Khởi tố tài xế gây náo loạn đường phố, lao ôtô vào 2 xe tuần tra

Khi bị truy đuổi, tài xế Dũng liên tục lái xe tông vào 2 phương tiện chuyên dụng của CSGT gây hư hỏng.

Chiều 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, Long An, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hoàng Dũng (30 tuổi, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 10/3, tổ tuần tra giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Long An làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận phường 5, TP Tân An, phát hiện ôtô du lịch màu trắng do Đặng Hoàng Dũng điều khiển có biểu hiện nghi vấn, lạng lách trên đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Đặng Hoàng Dũng.

Thay vì chấp hành, tài xế này nhấn ga cho xe chạy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trên quốc lộ 1, thuộc nội ô TP Tân An, sau đó vòng lại bưu điện tỉnh rồi tiếp tục chạy ra cầu Tân An với tốc độ rất cao.

Khi bị truy đuổi, tài xế Dũng liên tục lái xe tông vào 2 phương tiện chuyên dụng của CSGT gây hư hỏng.

Khi chạy ra vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ Long An, bất ngờ Dũng lái xe chạy vào trung tâm TP Tân An. Đến đoạn Km 1945+800 quốc lộ 1 (phường 5, TP Tân An), được sự hỗ trợ của phương tiện đang tưới cây trên đường, Dũng buộc phải dừng xe nhưng cố thủ bên trong, không chịu ra ngoài. Gần 15 phút sau, Công an TP Tân An, CSGT và người dân phải dùng vật cứng cạy cửa xe, Dũng liền bỏ chạy nhưng bị khống chế bắt giữ.

Quá trình điều tra, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.