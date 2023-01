Khởi tố shipper gây ra hàng loạt vụ trộm

Khởi tố 2 người trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Cơ quan CSĐT Công an Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân về Tội trộm cắp tài sản, Trần Quốc Thắng về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.