Khởi tố quản lý quán karaoke bố trí nhân viên bán dâm cho khách

Khi khách đến hát karaoke có nhu cầu mua dâm, Nguyễn Như Minh sẽ bố trí nhân viên phục vụ khách. Mỗi khách đến mua dâm, Minh thu 350.000 đồng, rồi trả cho nhân viên 200.000 đồng.

Ngày 28/6, thông tin với phóng viên, VKSND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Minh (29 tuổi, ở xã Đông Phong, huyện Yên Phong) về tội Chứa mại dâm theo Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Yên Phong bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán hát Karaoke Quê hương, có địa chỉ tại xã Đông Phong do Nguyễn Như Minh quản lý.

Đối tượng Nguyễn Như Minh. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Yên Phong làm rõ, khi khách hát có nhu cầu mua dâm, Nguyễn Như Minh bố trí nhân viên phòng hát phục vụ khách.

Mỗi khách đến mua dâm, Minh sẽ thu của khách 350.000 đồng, rồi trả cho nhân viên 200.000 đồng và thu về số tiền còn lại.

Hiện Công an huyện Yên Phong củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.