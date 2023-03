Khởi tố phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Nam

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đăng kiểm viên tâm 9202D đã thỏa thuận nhận tiền để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Phương tiện đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 9202D. Ảnh: C.A.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can Nguyễn Khánh Linh (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 9202D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm cơ giới Quảng Nam), Trần Đình Phước, Nguyễn Trần Nhật Huy (cùng là đăng kiểm viên của trung tâm này) về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D (ở khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) có nhiều sai phạm.

Các đăng kiểm viên này đã thỏa thuận nhận tiền của chủ phương tiện để hợp thức hồ sơ cải tạo xe nhằm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Công an xác định số tiền liên quan việc nhận hối lộ của các bị can là hơn 150 triệu đồng.

Trước đó, hôm 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 13 bị can về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D - Quảng Nam.

Trong số 6 người bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam có ông Đặng Bảo Lâm (Phó giám đốc phụ trách), Trần Huấn Nhân (Phó giám đốc trung tâm). 7 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.