Khởi tố phó giám đốc trong vụ đăng kiểm ôtô tải cải tạo thành xe cẩu

Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy tại Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 2 bị can.

Trước đó, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được và lời khai của các nghi phạm có liên quan, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đức Minh (phó giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc và nơi ở của Dương Đức Minh, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở đối với Nguyễn Kim Dương (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm có địa chỉ tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Quá trình khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của Minh và Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương về hành vi “Đưa hối lộ” và quyết định tạm giữ đối với Minh về hành vi “Nhận hối lộ” để tiếp tục đấu tranh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của 2 nghi phạm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” tại Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai và ra quyết định khởi tố 2 bị can. Trong đó, Nguyễn Kim Dương bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”, còn Dương Đức Minh về tội “Nhận hối lộ”. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh tạm giam đối với Minh và Dương. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định để mua hồ sơ, cải tạo ôtô tải thành xe tải có cần cẩu tự hành, Dương đã đưa hối lộ cho Minh. Cụ thể, sau khi Dương thực hiện cải tạo phương tiện xe tại xưởng sửa chữa phương tiện của Dương (địa chỉ: Lô 43, Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải, đường Trần Đại Nghĩa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), thì người này đưa phương tiện đến Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, mã số 24-01D để kiểm định. Sau khi kiểm định, Dương đã chi phí cho Minh với mỗi phương tiện là 15 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Kim Dương và Dương Đức Minh cùng những nghi phạm khác có liên quan, xử lý theo quy định.