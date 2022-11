Khởi tố Phó cục trưởng Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Sau hơn 3 tháng VKS trả hồ sơ, Bộ Công an khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án xảy ra tại Thuduc House.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh. Ảnh: Dân Việt.

Các quyết định tố tụng đối với bà Hạnh đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Hôm 3/10, VKS đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Vụ án liên quan Thuduc House khởi phát cuối tháng 11/2021 khi Bộ Công an khởi tố 21 bị can. Trong đó, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các bị can tại Việt Nam và nước ngoài phạm tội.

Trong số 21 bị can có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House).