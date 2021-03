Khởi tố phó chủ tịch HĐND huyện vì tàng trữ súng quân dụng

Sau gần 30 năm cất giữ “hàng nóng”, ông Trung bị xử lý hình sự sau khi khẩu súng Colt 45 bị lấy trộm.

Sáng 13/3, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác nhận cảnh sát đã khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Trung (56 tuổi, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, Bến Tre) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

“Ông Trung bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các thủ tục tố tụng được tống đạt đến bị can vào ngày 11/3”, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an Bến Tre nói với Zing.

Liên quan vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Phạm Tiểu My (26 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, cùng ngụ huyện Thạnh Phú) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng, nhưng được tại ngoại.

Theo cơ quan điều tra, năm 1990, ông Trung là Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạnh Phú. Ông được lãnh đạo giao khẩu súng Colt 45 và 5 viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành. Năm 1993, ông Trung để súng, đạn vào thùng chứa tài liệu cất tại nhà tập thể cán bộ Huyện ủy Thạnh Phú.

Khoảng năm 2013, thùng tài liệu có chứa vũ khí quân dụng được ông Trung mang về nhà riêng. Tháng 8/2020, ông Trung sửa nhà nên mang thùng tài liệu gửi tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú.

Ngày 16/8/2020, V.P.H. (16 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú) vào Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện lấy trộm khẩu súng với 5 viên đạn rồi nhờ My bán. Sau khi Sơn mua được khẩu súng, người thân của anh phát hiện nên mang đến cơ quan công an giao nộp.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê cho biết ông Trung là cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Bến Tre. “Tỉnh ủy đã có văn bản giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm các quy trình xử lý cán bộ đối với ông Trung”, ông Khê nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết đã nhận được báo cáo từ cơ quan điều tra. Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ chức vụ và sinh hoạt Đảng đối với ông Trung theo quy định.