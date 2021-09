Khởi tố nữ nhân viên trộm 2.386 nhẫn vàng

Được bố trí quản lý một quầy bán vàng, Nhung đã trộm 2.386 chiếc nhẫn trị giá hơn 9,5 tỷ đồng.

Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Thị Nhung (28 tuổi, người địa phương) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhung là nghi phạm đã lấy 2.386 nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Hương 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, gây xôn xao dư luận.

Lương Thị Nhung. Ảnh: L.N.

Trước đó, chủ tiệm vàng Kim Hương trình báo về việc mất số lượng lớn vàng tại cửa hàng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát mời Lương Thị Nhung lên làm việc và nghi phạm đã thú nhận nhiều lần trộm vàng tại khu vực quầy do mình quản lý từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt ngày 16/9.

Nhung khai mỗi lần mình lấy 5-8 chiếc nhẫn. Đến khi bị bắt, bị can đã lấy tổng cộng 2.386 chiếc nhẫn vàng loại 18K, tương đương 259 lượng vàng (trị giá hơn 9,5 tỷ đồng ).

Sau khi lấy cắp, Nhung nhờ người thân mang đi bán, cầm cố. Tất cả số tiền thu được, bị can đều giao cho chồng cất giữ.

Khám xét nơi ở của bị can, công an phát hiện hơn 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và hơn 30 nhẫn vàng thật, hơn 2.000 giấy in tem vàng.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện thêm 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mỗi biên nhận cầm đồ từ 3-20 triệu đồng được lưu lại từ cuối năm 2018 đến nay.