Khởi tố nhóm thanh niên đưa 6 người Trung Quốc vượt biên

Nhóm 3 thanh niên chuẩn bị đưa 6 người Trung Quốc từ Long An vượt biên sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đoàn Lê Trung (48 tuổi, ngụ TPHCM), Trần Thanh Minh (28 tuổi, quê Đồng Nai) và Dương Thành Phẩm (32 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Dương Thành Phẩm bị công an bắt giữ khi chuẩn bị đưa người Trung Quốc vượt biên. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, 13h30 ngày 20/3, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an tỉnh Long An kiểm tra khách sạn nằm tại khu vực phường 4, thị trấn Đức Hòa. Công an phát hiện 6 người Trung Quốc đang có mặt tại đây.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Trung, Minh, Phẩm cấu kết với nhau chuẩn bị tổ chức cho 6 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Cambuchia nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội.