Khởi tố nhóm người vận chuyển 4 bánh heroin

Bảy người mua 4 bánh heroin và 2 kg ma túy đá từ Sơn La về Đắk Nông bán kiếm lời thì bị công an bắt giữ.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thào Thị Lang (22 tuổi), Mùa Thị Dủ (24 tuổi, cùng quê Sơn La); Mùa Thị Sua (42 tuổi), Tráng A Páo (17 tuổi), Giàng Thị Mái (15 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Nô); Sùng A Súa (41 tuổi, ngụ huyện Đắk G’long) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, Giàng A Cho (24 tuổi, ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số ma túy bị bắt giữ. Ảnh: M.Q.

Sáng 3/11, Công an huyện Đắk G’long phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ nhóm người vận chuyển ma túy tại xã Đắk Som, huyện Đắk G'long. Công an thu giữ 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Theo điều tra, ngày 1/11, nhóm trên mua số ma túy từ một người (chưa rõ lai lịch) ở huyện Mộc Châu, Sơn La rồi đón xe khách về Đắk Nông.

Đến sáng 3/11, nhóm này đưa ma túy đến xã Đắk Som, huyện Đắk G’long bán cho một số người trên địa bàn thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.