Khởi tố nhóm hỗn chiến khiến một người chết

Vì có mẫu thuẫn từ trước, hai nhóm cầm dao lao vào hỗn chiến khiến một người chết, 4 người bị thương.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hóa, Hoàng Ngọc Hà (27 tuổi) và Trần Văn Hiền (40 tuổi, cùng ngụ huyện Đắk Song) để điều tra về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án công an cũng khởi tố 3 người khác về tội Cố ý gây thương tích.

Tối 3/7, Trần Anh Quân, Trần Nhật Tiến, Phạm Văn Trà cùng một số người bạn đến quán nhậu ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Hóa và Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.Q.

Khoảng 21h cùng ngày, nhóm của Hà đi ngang quán nhậu và nhìn thấy Quân - người trước đây từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với mình. Do đó, Hà về nhà lấy con dao rồi quay lại quán nhậu.

Tại đây, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Quân và đồng bọn chạy về nhà người quen lấy hung khí quay lại đuổi đánh Hà.

Khi hai nhóm hỗn chiến, Quyền bị đâm vào lưng, một số thành viên trong 2 nhóm cũng bị thương. Quyền được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Đắk Song cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt nhóm gây án.