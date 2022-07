Khởi tố nhóm đập phá tài sản của bà cụ 78 tuổi

Để đòi tiền, chủ nợ gọi một số người đến đập phá nhà của bà cụ 78 tuổi. Hàng xóm đến can ngăn thì bị nhóm này đe dọa.

Ngày 8/7, Công an huyện Châu thành, tỉnh Long An, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng (SN 1985) và Trần Nhật Tâm (SN 1995, cùng quê Tiền Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Hai bị can này nằm trong nhóm đập phá tài sản tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1944, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành) để đòi nợ.

Hình ảnh nhóm thanh niên đập phá tài sản nhà bà Thanh.

Chiều 27/6, sau khi nhậu say, Bằng và Tâm cùng một số người từ Tiền Giang tìm đến nhà bà Thanh. Nhóm này đã đập phá camera rồi xông vào trong nhà hủy hoại nhiều tài sản ở phòng khách, phòng bếp. Một số người vào can ngăn thì bị họ đe dọa. Sau khi đập phá tài sản, nhóm này lên xe bỏ đi.

Công an huyện Châu Thành đã trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Theo cơ quan chức năng, con trai bà Thanh khi còn ở chung với mẹ đã lấy giấy tờ nhà đi cầm cố và đồng ý bán nhà trả nợ nếu không có tiền trả. Chủ nợ đòi không được nên đã bán số nợ trên cho một người khác. Chủ nợ mới đã kêu người đến đập phá tài sản nhà bà Thanh để lấy lại số tiền cả vốn lẫn lãi là 450 triệu đồng.

Vụ việc gây bức xúc dư luận, an ninh trật tự địa phương bị ảnh hưởng. Công an huyện Châu Thành đã xác minh, truy xét và triệu tập nhiều người đến trụ sở làm rõ. Sau khi sàng lọc, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Công Bằng và Trần Nhật Tâm.