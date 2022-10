Khởi tố nhóm đánh nam sinh lớp 11 tử vong

Xác định 7 thanh thiếu niên liên quan vụ đánh nam sinh lớp 11 tử vong, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm này để điều tra.

Camera ghi cảnh nhóm người đánh chết nam sinh lớp 11 Sau khi mâu thuẫn với 2 học sinh lớp 10 và lớp 11, K. bị nhóm thanh thiếu niên đánh gục ở cổng trường.

Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An, tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (15 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (15 tuổi), Nguyễn Võ Hoàng Long (18 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (16 tuổi), Lê Trần Duy Khang (15 tuổi), Trần Lê Khoa (18 tuổi, cùng ngụ TP Tân An) và Nguyễn Hoàng Tiến (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (học sinh lớp 11A1 trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, hơn chục thanh thiếu niên đứng chờ sẵn ở cổng trường.

Một số người sau đó lao vào đấm đá, cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu khiến K. ngã xuống đường, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Do chấn thương quá nặng, K. đã thì tử vong sau đó.

Vụ án bắt nguồn từ việc Khang mâu thuẫn với 2 học sinh lớp 10 và lớp 11 rồi hẹn đánh nhau ở cổng trường. Sau đó, nhóm bị can là bạn bè của 2 học sinh trên đã đánh hội đồng K.