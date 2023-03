Khởi tố nhóm cướp chi nhánh Sacombank ở TP.HCM

Cầm súng nhựa xông vào cướp chi nhánh Sacombank ở TP.HCM, 3 người liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 khởi tố.

Thiện (bìa trái) và Xương bị khởi tố về tội Cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM, ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5), Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5) về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Toàn, Thiện, Xương gây ra vụ cướp tại chi nhánh Sacombank nằm trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM.

Định cướp chi nhánh ngân hàng khác

Kết quả điều tra xác định các bị can là bạn bè, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Ngày 1/3, nhóm này gặp nhau ở một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo. Sau khi bàn bạc, Thiện bảo Xương vào phòng giao dịch của Sacombank nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, ngồi chờ.

Khi thấy có người rút tiền, Xương gọi báo cho Thiện và Toàn đến thực hiện hành vi cướp tiền. Tuy nhiên, Xương vào chờ khoảng 2 phút nhưng không thấy ai rút tiền nên cùng đồng bọn bỏ đi.

Không từ bỏ ý định, nhóm này tiếp tục tìm ngân hàng khác để ra tay. Thấy bảo vệ chi nhánh Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển không trang bị súng, Thiện chọn nơi này để gây án.

Cầm súng nhựa cướp đe dọa

Chiều 3/3, Thiện chạy xe máy từ chung cư Dream Home Palace ở phường 7, quận 8 đến khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để gặp Xương và Toàn.

Sau đó, Thiện chở Toàn bằng xe máy, còn Xương chạy Vespa một mình đến chi nhánh ngân hàng Sacombank ở quận 8. Thiện phân công Xương cảnh giới bên ngoài, còn anh ta và Toàn giả dạng khách hàng vào bên trong lấy số thứ tự, ngồi chờ.

Toàn cùng khẩu súng nhựa dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau vài phút quan sát, Thiện đứng dậy rút khẩu súng nhựa từ túi đeo chéo ra hăm dọa: “Đứng im, đưa hết tiền đây”.

Nhìn xung quanh không thấy tiền, 2 bị can sợ bị bắt nên rời khỏi ngân hàng mà chưa cướp được gì. Trên đường tẩu thoát, Thiện yêu cầu Toàn ngồi lên xe của Xương rồi chia nhau bỏ trốn.

Toàn và Xương chạy đến bãi đất trống ở phường 7, quận 8, thì cởi bỏ áo khoác và nón. Còn Thiện cũng cởi bỏ áo khoác và ném xuống chân cầu Bà Tàng, sau đó chạy xe máy về chung cư và ung dung đi nhậu.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt nhóm gây án.

Đến 2h ngày 4/3, công an đã bắt được Thiện và Xương, còn Toàn bỏ trốn. Sau khi được cảnh sát và gia đình vận động, Toàn ra đầu thú ngày 7/3.