Khởi tố nhóm chém 5 người bị thương trong quán bar ở Bảo Lộc

Đang trong quán bar No.1, bàn của Giang bị thanh niên đi qua làm rơi vỡ ly bia. Nhóm này sau đó ra ôtô lấy kiếm, dao bấm vào tấn công đối thủ.

Nhóm người bị khởi tố. Ảnh: Trùng Dương.

Sáng 4/10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Võ Ngọc Anh (36 tuổi), Trần Hữu Thạch (45 tuổi), Nguyễn Hữu Đức (27 tuổi), Dương Hồng Giang (47 tuổi, cùng ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phạm Hồng Quân (27 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong nhóm bị khởi tố, bắt tạm giam có 3 nghi can đã có tiền án, riêng Võ Ngọc Anh có 4 tiền án về các tội Giết người, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng và mới ra tù ngày 25/3.

Theo cảnh sát, sáng 28/9, nhóm 5 người nói trên cùng 2 phụ nữ từ TP.HCM lên TP Đà Lạt đi du lịch. Khi đến TP Bảo Lộc, cả nhóm dừng nghỉ, đến tối thì vào quán bar No.1 ở phường 2 chơi.

Hung khí nhóm nghi can dùng tấn công đối thủ. Ảnh: Trùng Dương.

Trong lúc chơi tại quán bar này, một thanh niên ngụ tại TP Bảo Lộc đi qua vô tình làm rơi vỡ ly uống bia, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, Anh, Thạch, Đức, Quân và Giang chạy ra ôtô lấy kiếm, dao bấm vào quán đâm, chém loạn xạ khiến 5 thanh niên trong đang chơi trong quán bar bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm gây án lên ôtô bỏ trốn. Đến trưa 29/9, ôtô của nhóm này bị các chiến sĩ Trạm CSGT Mađaguôi chặn bắt.

Chỉ huy Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc cho biết ngoài khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tích của các nạn nhân để củng cố hồ sơ khởi tố nhóm người trên về tội Cố ý gây thương tích.