Khởi tố nhóm cá độ bóng đá mùa Euro

Đỗ Phú Giang, Lê Văn Giang và Nguyễn Trường Giang tổ chức ghi cá độ bóng đá tại quán cà phê ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngày 12/7, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Phú Giang (37 tuổi), Lê Văn Giang (36 tuổi), Nguyễn Trường Giang (38 tuổi) và Phan Quốc Việt (35 tuổi, cùng ở thị xã Tân Châu) về tội Đánh bạc.

Việt (hàng đầu) cùng 3 bị can bị khởi tố. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo cảnh sát, rạng sáng 4/7, một nhóm người tụ tập xem bóng đá tại quán cà phê ở xã Vĩnh Xương, có dấu hiệu tham gia cá độ ăn thua bằng tiền. Cảnh sát bố trí lực lượng đến kiểm tra, bắt quả tang 22 người đang tham gia cá độ.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 11 xe máy, 19 điện thoại và phơi ghi cá độ các trận đấu với số tiền ăn thua là 31 triệu đồng. Khám xét những người liên quan, cảnh sát tạm giữ hơn 23 triệu đồng.

Nhóm người cá độ bóng đá bị bắt quả tang vào rạng sáng 4/7. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tại trụ sở cảnh sát, Đỗ Phú Giang, Lê Văn Giang và Nguyễn Trường Giang, khai nhận ghi cá độ bóng đá cho những người liên quan để hưởng tiền hoa hồng.

Việt tham gia cá cược số tiền trên 7 triệu đồng, đủ định lượng cấu thành hành vi phạm tội nên khởi tố bị can để điều tra. Ngoài các bị can đã khởi tố, cảnh sát đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan.