Khởi tố nhóm cá độ bóng đá giao dịch trên 20 tỷ

Đinh Văn Tiến và 5 người khác bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc để ăn tiền chênh lệch trái phép.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố Đinh Văn Tiến (31 tuổi, trú huyện Kim Bảng) và 5 bị can khác.

Các bị can liên quan vụ án. Ảnh: Công an Hà Nam.

Giữa tháng 4, cảnh sát bắt quả tang Trịnh Văn Hiệp sử dụng điện thoại tham gia cá độ bóng đá trên trang web viva88... Hiệp khai Đinh Văn Tiến là người cung cấp tài khoản để anh ta chơi cá cược.

Mở rộng vụ án, nhà chức trách bắt giữ Chu Văn Tùng, Chu Thành Liêm, Dương Văn Thái và Chu Đức Quân. Họ cùng trú huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Theo kết quả điều tra , Tiến và nhóm này thường tổ chức cá độ bóng đá, ghi số lô qua mạng.

Khi khám xét đối với các bị can, công an thu giữ gần 300 triệu đồng, ôtô và nhiều tang vật khác. Trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra ghi nhận các bị can đã giao dịch gần 20 tỷ đồng liên quan việc đánh bạc.

Theo Điều 321 Bộ luật hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đến dưới 50 triệu hoặc dưới 5 triệu nhưng tái phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn Điều 322 Bộ luật hình sự quy định người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép, thì bị phạt tiền tối đa 300 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.