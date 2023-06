Khởi tố nhóm bốc đầu xe máy gây náo loạn ở Bắc Ninh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" với nhóm thanh niên bốc đầu xe máy.

Chiều 14/6, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người bốc đầu xe máy gây náo loạn đường phố.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về việc xác minh nhóm người có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu gây náo loạn đường phố trên địa bàn.

Nhóm 7 người bốc đầu, lạng lách, đánh võng tại Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xác định từ tháng 2 đến nay, Đặng Đình Quảng (SN 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) tạo tài khoản mạng xã hội "Chu Bá Thông" và thành lập "Hội Dị Nhân X", "Sân chơi giới trẻ". Riêng "Hội Dị Nhân X" có 14 người tham gia, nhóm này thường xuyên đăng tải các video quay lại. Quảng và các nghi phạm thực hiện hành vi bốc đầu xe, lạng lách đánh võng trên đường.

Đến nay, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an TP Bắc Ninh tiến hành triệu tập đấu tranh với 9 người gồm: Đặng Đình Quảng, Hoàng Công Minh (SN 1997, quê Yên Bái), Hoàng Văn Minh (SN 2005, trú tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), B.Đ.M. (SN 2006, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình), Đinh Văn Hiếu (SN 2003, trú tại Cao Phong, Hòa Bình), L.V.H. (SN 2006, trú tại Mường La, Sơn La), Nguyễn Chiến Thắng (SN 2003, trú tại Con Cuông, Nghệ An), Đỗ Tiến Đạt (SN 2005, trú tại Yên Thế, Bắc Giang) và B.V.N. (SN 2006, trú tại Bắc Mê, Hà Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong làm việc với Đặng Đình Quảng.

Quá trình đấu tranh, các nghi phạm thừa nhận hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách tại các tuyến đường tại khu công nghiệp Yên Phong và tỉnh lộ 277, 295 (Từ Sơn, Bắc Ninh). Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Quảng, cơ quan cảnh sát điều tra xác định có 136 video bốc đầu xe máy tại huyện Yên Phong, Từ Sơn, TP Bắc Ninh...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong ra quyết định khởi tố bị can với 7 người gồm: Đặng Đình Quảng, Hoàng Công Minh, B.Đ.M., L.V.H., Nguyễn Chiến Thắng, Đỗ Tiến Đạt. Đồng thời, Công an huyện Yên Phong ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 người gồm: Quảng, Minh, Đạt, Thắng.

Các nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi bốc đầu, lạng lách gây náo loạn đường phố của mình.

Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), cho biết điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

"Hành vi này đe dọa an toàn tính mạng, tài sản cho người điều khiển phương tiện, là nguồn nguy hiểm cao độ cho những người tham gia giao thông khác. Hành vi này không chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, mà còn bị xử lý hình sự với tội gây rối trật tự công cộng", thượng tá Nguyễn Huy Chiêu đánh giá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra với những người có liên quan.