Khởi tố nhiều cán bộ Sở GTVT Thái Nguyên

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người là cán bộ thuộc Sở GTVT và 2 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ liên quan hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn Thái Nguyên.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 trường hợp là cán bộ thuộc Sở GTVT và 2 cơ sở đào tạo, sát hạch trên địa bàn. Các bị can bị khởi tố do có hành vi đưa, nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.