Khởi tố người xúi bé trai trộm tiền

Đang bị điều tra về việc xúi giục bé trai 9 tuổi trộm tiền, bà An bị Công an quận Bình Tân bắt quả tang khi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 13/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chu Thuý An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bà An bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Chu Thúy An là người xúi con nuôi tên T.T.P. (9 tuổi) trộm túi tiền của bà bán nước trong hẻm Lê Văn Sỹ thuộc phường 14, quận 3 hôm 23/9. Sự việc được camera an ninh ghi lại. Nhiều người sau đó đã chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội.

Trong lúc Công an quận 3 đang điều tra thì bà An bị Công an quận Bình Tân bắt quả tang khi tàng trữ 0,6 gram ma túy. Người phụ nữ này khai mua hàng cấm của một người không rõ lai lịch với giá 200.000 đồng. Chưa kịp sử dụng, bà An bị cảnh sát phát hiện.

Còn vụ trộm túi tiền của chủ quán nước, Công an quận 3 cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý.