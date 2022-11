Khởi tố người trộm tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng ở FPT Shop

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Lê Phan Anh Thuận để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do nợ nần, Lê Phan Anh Thuận mang kìm cộng lực phá khóa cửa rồi đột nhập vào cửa hàng FPT Shop tại xã Phước Thái, huyện Long Thành trộm 54 ĐTDĐ, 22 laptop, 1 máy tính bảng. Tổng tài sản trộm cắp trị giá hơn 1,1 tỷ đồng .

Thuận (áo vàng) cùng số tài sản trộm cắp.

Trong lúc trộm cắp tài sản, Thuận bị Tổ công tác 161 Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái phát hiện bắt giữ. Công an thu giữ kìm cộng lực, dao, mỏ lết, khăn trùm đầu, đôi bao tay cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để trộm cắp tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thuận khai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy ở huyện Long Thành.

