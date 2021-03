Khởi tố người tấn công cảnh sát ở TP.HCM

Người cầm ghế kim loại tấn công một cảnh sát ở TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Ngày 1/3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thi Trường (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi tấn công một cán bộ Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh hôm 23/2.

Vũ Thi Trường bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: T.L.

Hôm vụ việc xảy ra, tổ công tác Công an xã Phạm Văn Hai phát hiện Trường có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy nên mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Trường dương tính với ma túy. Tuy nhiên, người đàn ông này không đồng ý với kết quả mà công an công bố.

Khoảng 9h30 cùng ngày, Trường nghe cán bộ tên Q. trao đổi với đồng nghiệp về việc Trường không thừa nhận sử dụng ma túy dù kết quả kiểm tra là dương tính.

Theo nhà chức trách, khi đó, Trường cầm ghế bằng kim loại ném vào mặt anh Q. rồi bỏ chạy.

Thanh niên này bị cảnh sát khống chế, còn cảnh sát tên Q. được đưa đến bệnh viện sơ cứu trong tình trạng chấn thương vùng mắt trái.