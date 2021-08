Khởi tố người tấn công cán bộ chốt kiểm dịch

Không xuất trình được giấy tờ cần thiết, Trung tranh cãi rồi đánh trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 2/8, Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Trung (29 tuổi, ở phường An Lạc) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Minh Trung. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, khuya 1/8, Trung chạy xe máy đến chốt kiểm dịch tại cầu Sở Thượng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Trung không xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ và lớn tiếng tranh cãi.

Những người làm nhiệm vụ đã khuyên thanh niên này quay xe trở về. Nhưng người đàn ông này lao vào đánh trúng mặt trưởng chốt kiểm dịch.

Tổ công tác phản ứng nhanh đã đến đưa bị can về Công an phường An Thạnh để làm việc.

Trung khai trước đó đã uống rượu nên không kiềm chế được bản thân.