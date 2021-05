Khởi tố người phụ nữ sát hại con gái 6 tuổi

Soa khai do cuộc sống gia đình trắc trở nên sát hại con gái. Sau khi gây án, người phụ nữ này ra đường tàu tự tử nhưng bất thành.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt giam Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 5h ngày 8/5, người dân đi tập thể dục phát hiện Soa bế con gái 6 tuổi nằm trên đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên định tự tử.

Vị trí đường sắt qua xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.B.

Lái tàu phát hiện sự việc nên phanh kịp thời. Lúc này, Soa bế con bỏ chạy.

Cảnh sát sau đó phát hiện Soa nằm giữa cánh đồng trong tình trạng kiệt sức, cạnh đó là thi thể bé gái.

Tại cơ quan điều tra, Soa khai do cuộc sống gia đình trắc trở nên đã sát hại con gái. Bị can sau đó ôm thi thể con ra đường tàu tự tử nhưng bất thành.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ giám định sức khỏe của bị can để có căn cứ xử lý.