Khởi tố người phụ nữ làm lây lan dịch Covid-19 ở Hậu Giang

Bà Bé trở về từ chợ Bình Điền nhưng không thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà khiến dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Chiều 30/7, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé (34 tuổi, ngụ xã Long Phú) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Bị can đang mang thai nên cơ quan điều tra cấm Bé đi khỏi nơi cư trú.

Bà Bé bán rau tại chợ Bình Điền (TP.HCM), hôm 5/7, người này về trung tâm thị xã Long Mỹ rồi được chồng đón về nhà.

Nguyễn Thị Bé nghe cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Báo Hậu Giang.

Chiều 5/7, Bé được chồng chở đi khai báo y tế. Trên đường về nhà, bị can ghé chợ ở xã Long Phú để mua trái cây.

Ngày 7/7, Bé quay lại trạm y tế để khai báo bổ sung. Người phụ nữ này sau đó được cơ quan chức năng cho cách ly tại nhà.

Bé từ vùng dịch Covid-19 trở về quê, nhưng bị can không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Ngày 5-8/7, Bé đã tiếp xúc nhiều người nên có đến 14 trường hợp dương tính nCoV.

Ngày 9/7, Bé quay lại trạm y tế xã để xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm rRT-PCR tiếp tục xác định Bé mắc Covid-19.

Sau gần 3 tuần cách ly điều trị, Bé xuất viện và đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.