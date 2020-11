Khởi tố người phụ nữ giết cụ bà 79 tuổi

Bực tức vì bị cụ Khuôn la mắng do lao vào cờ bạc, Điệp dùng khúc cây đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ xã Anh Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Điệp là bị can sát hại cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi).

Huỳnh Thị Điệp. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai mượn nạn nhân 10 triệu đồng nhưng nhiều tháng không trả lãi. Ngày 28/10, người thân cho mượn tiền nên Điệp bảo con trai đến nhà gọi cụ Khuôn tới trả lãi.

Cụ Khuôn đến nhà Điệp mang theo 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng. Tại đây, cụ bà 79 tuổi liên tục trách mắng Điệp không lo làm ăn, suốt ngày lao đầu vào cờ bạc.

Bực tức, Điệp dùng gậy gỗ đánh cụ Khuôn tử vong. Điệp bỏ xác bà cụ vào hồ bơi bằng hơi rồi gói lại, bọc băng keo bên ngoài và giấu vào nhà vệ sinh.

Điệp mượn xe máy nhà hàng xóm chạy lên Tây Ninh lẩn trốn và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 12/11.

Thời điểm gây án, Điệp đang mang thai đứa con thứ 3 với người đàn ông sống chung như vợ chồng.