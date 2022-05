Khởi tố người phụ nữ giấu 4 bánh heroin trong bao tải mận

Kiểm tra bao tải mận Thùy mang theo, lực lượng chức năng phát hiện 4 bánh heroin cùng lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Thùy (sinh năm 1989, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng 23/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Đặng Thị Thùy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã An Hòa, huyện Tam Dương.

Đặng Thị Thùy giấu các gói ma túy trong bao tải mận.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 bao tải đựng mận bên trong có 4 túi ma túy, 2 điện thoại di động, 2,8 triệu đồng và một số đồ vật liên quan…

Dưa tang vật về trụ sở công an để giám định, cơ quan chức năng xác định số ma túy gồm: 4 bánh heroin có khối lượng hơn 1,3 kg; 6.000 viên ma túy, 1 túi ma túy đá, 1 túi ma túy ketamin, tổng khối lượng là 2,581 kg.

Cơ quan công an xác định Thùy là đối tượng có 2 tiền án về ma túy, thường xuyên có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trong và ngoài tỉnh.