Khởi tố người phụ nữ đánh công an

Không đồng ý với cách giải quyết của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, Yến nói lời xúc phạm và gây thương tích cho một cảnh sát.

Ngày 13/8, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến (37 tuổi, ngụ phường An Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Yến đang mang thai nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Thị Yến. Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 9/8, một nhân viên của hộ kinh doanh Phi Yến trình giấy đi đường do Yến cấp để xin qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá. Cán bộ trực chốt giải thích với người này về việc giấy giới thiệu không hợp lệ do chủ hộ kinh doanh cấp.

Nhận được điện thoại của nhân viên, vợ chồng Yến đến chốt và có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Khi cảnh sát yêu cầu Yến về phường làm việc, người phụ nữ này dùng tay đánh và gây thương tích cho một công an.