Khởi tố người mẹ vứt con sơ sinh ở ruộng

Sau khi sinh con gái, Hảo vứt cháu bé ở ruộng gần nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 20/10, Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Thị Hảo (26 tuổi) về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hảo khai sáng 26/7, bị can giấu người thân, tự sinh bé gái (là con thứ 4) trong nhà vệ sinh rồi mang đứa trẻ vứt ở ruộng khoai.

Gần trưa hôm đó, bố mẹ chồng của Hảo phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn giữa cánh đồng nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau 20 ngày nằm viện, bé gái qua đời do nhiễm trùng nặng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, cảnh sát khởi tố vụ án và triệu tập Hảo đến làm việc. Tuy nhiên, người này không thừa nhận các cáo buộc.

Trung tuần tháng 10, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có kết quả giám định ADN cho thấy Hảo là mẹ đẻ của nạn nhân. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tiếp tục làm rõ nguyên nhân Hảo vứt bỏ con đẻ.

Theo Điều 124 Bộ luật Hình sự, người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.