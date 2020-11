Khởi tố người khiến thượng úy công an tử vong

Đấm thượng úy Minh khiến nạn nhân tử vong, Côn bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Điều tra vụ đại úy công an Nguyễn Tuấn Minh tử vong khi ngăn chặn vụ xô xát, ngày 20/11, Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Côn (41 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Còn Phan Văn Thế (42 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đại úy Minh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trưa 10/11, nhóm của Nguyễn Văn Côn (41 tuổi), Trần Quang Đoài (48 tuổi) và Phan Văn Thế (42 tuổi) đến thôn Đồng Phú, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân để đánh nhau với ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi).

Trong lúc mời 4 người liên quan về trụ sở công an để làm việc, thượng úy Minh bị Nguyễn Văn Côn đấm vào bụng dẫn đến vỡ lá lách rồi tử vong.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Thế liên quan đến vụ ẩu đả với ông Hùng. Ngày 12/11, thượng úy Nguyễn Tuấn Minh được truy thăng quân hàm lên đại úy.

Mở rộng điều tra vụ án, Trần Quang Đoài và Nguyễn Văn Ngọc (52 tuổi) bị khởi tố về tội Đánh bạc.