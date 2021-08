Khởi tố người hành hạ bé trai 5 tuổi

Cho rằng con riêng của người tình nói dối, Nam đã đánh đập, nhấc bổng bé trai 5 tuổi rồi ném xuống nền nhà.

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Hành hạ người khác.

Theo điều tra, Nam chung sống với chị N.H.T. (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cháu B.N.P.A. (5 tuổi, con riêng của chị T.) tại căn nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Cơ quan điều tra khởi tố Nam về tội Hành hạ người khác. Ảnh: Thanh Kiều.

Tối 3/8, Nam chửi mắng, đánh đập cháu A. Thậm chí, người đàn ông còn nhấc bổng bé trai rồi ném xuống nền nhà.

Chỉ đến khi chị T. chạy đến ôm cháy bé, bị can mới dừng tay. Video về vụ việc sau đó được đăng lên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai hôm đó bé A. nói dối. Nhớ lại mâu thuẫn với cha cháu bé, bị can đã đánh đập nạn nhân.