Khởi tố người dùng súng nhựa đi cướp ngân hàng

Sau khi mua khẩu súng nhựa, nam thanh niên ở Tiền Giang đến ngân hàng đe dọa nhân viên hòng cướp 500 triệu đồng nhưng bất thành.

Ngày 1/3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho) về tội Cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tôn khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 16/2, anh ta mượn xe máy của bạn rồi tháo biển số và đến cửa hàng đồ chơi mua khẩu súng nhựa với giá 80.000 đồng.

Tôn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Cướp tài sản. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Tôn sau đó lái xe đến phòng giao dịch ngân hàng ở phường 6, TP Mỹ Tho. Rút súng nhựa đe dọa nhân viên, anh ta đưa túi nylon ghi sẵn yêu cầu để vào đó 500 triệu đồng.

Khi một nhân viên ngân hàng khác bấm chuông báo động, Tôn chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ chạy.

Dọc đường, nghi phạm vứt khẩu súng nhựa xuống kênh. Sáng 18/2, cảnh sát đã bắt giữ Tôn, tạm giữ các vật chứng liên quan.