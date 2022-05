Khởi tố người dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người đàn ông cướp ngân hàng Vietinbank hôm 11/5.

Chiều 26/5, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Anh Tuấn (49 tuổi, ở đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền).

Ông Tuấn bị bắt tạm giam để điều tra việc dùng súng cướp ngân hàng Vietinbank ở đường Lạch Tray vào chiều ngày 11/5.

Tuấn bị bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Sau khi bị bắt giữ, Tuấn khai do túng quẫn trước cuộc sống khó khăn, bị chủ nợ thúc ép, bị can nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Chiều 11/5, người đàn ông này chuẩn bị quần áo chống nắng, súng.

Nhờ hàng xóm chở ra vườn hoa Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, bị can xông vào phòng giao dịch của ngân hàng, yêu cầu nhân viên đưa tiền.

Chưa kịp lấy tiền, Tuấn phải bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray khi thấy nhân viên phòng giao dịch này nhấn chuông báo động. Một bảo vệ ngân hàng đuổi theo nhưng phải dừng lại do bị chĩa súng đe dọa.

Bị can sau đó bị công an bắt giữ tại nhà riêng.