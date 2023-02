Khởi tố người đàn ông thuê ôtô đi mua ma túy

Thuê ôtô để đi mua ma túy, khi phát hiện lực lượng công an, Phan Công Chiến đã ném số ma túy ra khỏi xe nhằm mục đích phi tang vật chứng nhưng bất thành.

Ngày 18/2, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Công Chiến (39 tuổi, trú tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào sáng 11/2, Phan Công Chiến cùng Nguyễn Sỹ H. (43 tuổi,trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê ) và Trần Anh S. (35 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) thuê ôtô từ huyện Hương Khê sang huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) để mua ma túy.

Sau khi quay trở về đến địa phận thôn 9 (xã Hương Long, huyện Hương Khê), nghi phạm bất ngờ bị lực lượng Công an huyện Hương Khê phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Hương Long ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Phan Công Chiến tại cơ quan công an.

Phát hiện thấy lực lượng công an, Chiến yêu cầu tài xế quay đầu xe để chạy trốn. Trên đường bỏ chạy, Chiến hạ kính ôtô bên phụ và ném một bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long ra ngoài khu vực vườn nhà dân gần đó.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bảo vệ hiện trường nơi vứt bao thuốc lá đồng thời vây bắt các nghi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao thuốc có chứa 3 gói ma túy nặng 7,3939 gam.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận đã mua 3 gói ma túy của một người lạ với số tiền 3 triệu đồng về sử dụng. Khi phát hiện lực lượng công an, Chiến đã cố ý ném số ma túy ra khỏi xe nhằm mục đích phi tang vật chứng.

Được biết, Nguyễn Sỹ H. và Trần Anh S. nghiện ma túy đi cùng Chiến đang được cơ quan công an lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.