Khởi tố người đàn ông tát bạn nhậu tử vong ở Long An

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, ông Tâm bị người hàng xóm tát vào mặt, ngã xuống nền nhà và tử vong tại chỗ.

Ngày 8/6, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Lê Văn Nam (48 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông Võ Thanh Tâm, 45 tuổi, ngụ tại địa phương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: A.L.

Khoảng 18h ngày 4/6, ông Nam và ông Tâm cùng một số người khác ngồi nhậu tại căn chòi gần cống Rạch Chanh, xã Bình Lợi Nhơn, TP Tân An.

Lúc này, ông Nam và ông Tâm xảy ra mâu thuẫn. Ông Nam tát vào mặt ông Tâm khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà và tử vong. Ông Nam bị Công an TP Tân An tạm giữ sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, TP Tân An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.