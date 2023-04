Khởi tố người đàn ông phá hoại chính sách đoàn kết

Cơ quan công an xác định Y Krếch Byă đã có hành vi phá hoại chính sách đoàn kết, thu thập tài liệu xuyên tạc gây chia rẽ.

Bị can Y Krếc Byă.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết sau quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án phá hoại chính sách đoàn kết xảy ra tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can đối với Aga, đối tượng phản động FULRO lưu vong và khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Y Krếc Byă (thường gọi là Ama Guôn, SN 1978, ở buôn K’nia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Các quyết định nói trên đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Liên quan trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 người khác có liên quan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thời gian qua, 2 bị can Aga và Y Krếc Byă cùng một số người khác đã chỉ đạo tiến hành những âm mưu, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết; tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến để chỉ đạo thu thập các thông tin, tài liệu xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang; gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau.

Một số người còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của FULRO lưu vong để hoạt động trái phép. Công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành theo quy định của pháp luật. Các quyết định trên của cơ quan chức năng đã được các già làng, trưởng buôn, chức sắc tôn giáo và Nhân dân ở địa phương rất đồng tình ủng hộ.