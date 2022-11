Khởi tố người đàn ông mua bán vũ khí quân dụng

Sau khi việc buôn bán vũ khí bị lực lượng công an phát hiện, người đàn ông 33 tuổi ở Trà Vinh đã bỏ trốn đến TP.HCM.

Bị can Bùi Thành Tha. Ảnh: C.A.

Ngày 10/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thành Tha (33 tuổi) điều tra về tội Mua, bán trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tính (35 tuổi), Trần Hữu Thắng (51 tuổi) và Lê Văn Giang (34 tuổi, tất cả cùng ở huyện Càng Long) điều tra về tội Tàng trữ, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Tha bảo Tính lấy súng và 5 viên đạn bán lại cho Thắng với giá 3,5 triệu đồng. Thời điểm đó, Thắng mua và cất giấu súng tại nhà để bắn con chó hàng xóm hay cắn gà, vịt.

Đến tháng 5, Thắng đem khẩu súng và 5 viên đạn bán cho Giang với giá 5 triệu đồng. Giang không sử dụng được súng nên nhờ Tính trả lại súng. Giang hứa khi lấy lại được 5 triệu đồng sẽ cho Tính 2 triệu đồng. Trong lúc cầm súng, đạn đi tìm Thắng, Tính bị cảnh sát phát hiện.

Kết quả giám định khẩu súng và 5 viên đạn trên được chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng. Sau khi Tính, Thắng, Giang bị bắt, Tha bỏ trốn đến TP.HCM. Cảnh sát đã bắt giữ được Tha khi bị can lẩn trốn tại quận 7, TP.HCM.