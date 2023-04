Khởi tố người đàn ông đổ xăng đốt vợ cũ

Chiều 15/4, nguồn tin từ VKSND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1978, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) và chị Võ Thị Ngọc Phú từng là vợ chồng nhưng do bất hòa tình cảm nên đã ly hôn. Năm 2017, 2 người tiếp tục chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Tối 26/9/2022, Hùng đi nhậu về, không thấy chị Phú ở nhà nên điều khiển xe máy đến một số nơi để tìm kiếm. Thấy chị Phú ngồi chơi tại nhà anh ruột, Hùng xông vào giật 2 điện thoại di động rồi chạy xe máy về nhà. Một lát sau chị Phú về đến nhà thì Hùng mang can nhựa chứa xăng đổ ra sân bê tông rồi châm lửa. Sau khi lấy quần áo của chị Phú để đốt, Hùng tạt xăng vào người nạn nhân rồi phóng hỏa.

Bị lửa thiêu, chị Phú kêu la một hồi rồi Hùng mới tới dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do bị bỏng nặng, chị Phú lần lượt được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM để điều trị thương tích trong thời gian dài.

Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên cho thấy tỷ lệ thương tích của chị Phú đến 53%.