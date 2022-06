Khởi tố người đâm chủ quán karaoke trọng thương

Trong lúc nhậu, giữa Việt Em và anh H. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Việt Em dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh H. khiến anh này bị thương nặng.

Ngày 8/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Việt Em (tên thường gọi Ngô Việt Nam, 59 tuổi, ngụ khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 2/6, Ngô Việt Em cùng một số người bạn nhậu và ông B.Q.H. (chủ một quán karaoke trên địa bàn khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu) nhậu cùng nhau.

Ngô Việt Em tại cơ quan công an.

Trong lúc nhậu, Ngô Việt Em và ông B.Q.H. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Việt Em dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực của ông H., khiến ông này bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ngô Việt Em bỏ trốn khỏi địa phương. Ông H. cũng được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy kịch đến tính mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng bắt khẩn cấp Việt Em khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.