Khởi tố người chủ mưu cùng nhóm phá gần 20.000 m2 rừng ở Đắk Lắk

Bắt tạm giam nghi can đánh người tố giác phá rừng thông

0 1

Sau 6 tháng điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt giam nghi can trực tiếp đánh người đang quay phim, chụp ảnh hiện trường phá rừng.