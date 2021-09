Khởi tố người chém công an viên tử vong

Khi công an viên nhắc nhở, người đàn ông gây rối đã cầm dao chém cán bộ này tử vong.

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ở xã An Đức, huyện Ba Tri) về tội Giết người.

Đông bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, tối 17/9, Đông cầm dao đến nhà một người ở cùng ấp gây mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Trường (công an viên phụ trách ấp) đã báo lãnh đạo Công an xã An Đức. Trong lúc chờ công an xã đến hiện trường, ông Trường đến nắm tình hình và khuyên Đông quay về nhà.

Đông bị cáo buộc dùng dao chém ông Trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đến 2h ngày 18/9, cảnh sát bắt giữ được bị can.