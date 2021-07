Khởi tố người cầm rựa chém hàng xóm tử vong

Hàng xóm cho biết trước khi án mạng xảy ra, Hận và nạn nhân từng mâu thuẫn do tranh chấp đất đai.

Ngày 16/7, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Hận (36 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) về tội Giết người.

Lê Hoài Hận. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo cảnh sát, chiều 13/7, Hận làm cỏ ở vườn nhà thì thấy ông Phan Văn Sơn (51 tuổi) sửa nhà.

Cho rằng ông Sơn lợp mái tôn có thể khiến nước mưa làm hư tường nhà, Hận cầm rựa đến nói chuyện.

Khi hàng xóm không trả lời, bị can cầm hung khí tấn công. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, Hận và nạn nhân từng xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai.

Trước đây, ông Sơn làm thuê ở Bình Dương. Khi nạn nhân trở về địa phương sửa lại căn nhà thì vụ việc xảy ra.