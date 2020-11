Khởi tố nghi phạm trộm hàng chục bánh ôtô

Cơ quan điều tra cáo buộc Đặng Xuân Kỳ đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy cắp 20 bánh ôtô có tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngày 14/11, Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú huyện Thanh Chương) về tội Trộm cắp tài sản.

Đặng Xuân Kỳ. Ảnh: P.H.

Theo cảnh sát, trong tháng 10, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của nhiều chủ xe ở TP Vinh và thị xã Cửa Lò tố bị kẻ gian trộm bánh ôtô vào ban đêm. Có xe bị mất cả 4 bánh.

Sau khi lập chuyên án để điều tra, tối 5/11, cảnh sát bắt quả tang Kỳ đang trộm bánh ôtô tại TP Vinh.

Làm việc với công an, bị can khai anh ta được gia đình mua cho một chiếc ôtô 7 chỗ để chở khách từ Thanh Chương đi các nơi khác. Tuy nhiên, Kỳ đã dùng phương tiện này để đi trộm cắp.

Kỳ khai anh ta thường lợi dụng lúc trời tối, chọn những ôtô đỗ ở nơi vắng người để trộm bánh xe. Vụ trộm đầu tiên diễn ra rạng sáng 12/10.

Đến khi bị bắt, Kỳ đã trộm 20 bánh ôtô có trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó, 14 bánh xe tang vật đã được tiêu thụ ở Lâm Đồng và Hà Nội.