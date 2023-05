Khởi tố nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương

Anh D. và Ngô Văn Anh xảy ra tranh cãi. Khi đó, Ngô Văn Anh lấy khẩu súng từ trong người ra và bắn về phía anh D., khiến anh D. bị thương, rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/5, anh N.V.D. (SN 1984, hộ khẩu phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) có xảy ra xô xát với chị L.P.T. (SN 1989, hộ khẩu phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên). Sau khi bị đánh, chị T. gọi điện thoại cho Ngô Văn Anh kể lại sự việc và nhờ Anh đến gặp anh D. để giải quyết giúp mình.

Một lát sau, Ngô Văn Anh cùng nhóm nam nữ (trong đó có chị T.) có mặt ở quán kem Queen (đối diện quán Sharkpub - do anh N.V.D. làm chủ) trên đường Bắc Sơn, thuộc tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ nổ súng trên đường Bắc Sơn tối 19/5.

Tại đây, anh D. và Ngô Văn Anh xảy ra tranh cãi. Khi đó, Ngô Văn Anh lấy khẩu súng từ trong người ra và bắn về phía anh D., khiến anh D. bị thương, rồi rời khỏi hiện trường. Thấy vậy, mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, anh D. bị 2 vết thương ở vùng mạn sườn trái và phải, gan bị vỡ độ 2.

​​​Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Ngô Văn Anh từng có 3 tiền sự về các hành vi: Tàng trữ vũ khí thô sơ và bị Công an phường Tân Thành (TP Thái Nguyên) xử phạt hành chính 6 triệu đồng; Xâm hại sức khỏe của người khác và bị Công an TP Phổ Yên xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng; Cố ý gây thương tích và bị Công an TP Sông Công xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Anh về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây án, Ngô Văn Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên kêu gọi nghi phạm sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.