Khởi tố nghi phạm đánh công an

Dùng gậy đánh công an viên, Nam bị khởi tố 2 tội danh về chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nam (36 tuổi, ở xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh) về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

Hoàng Văn Nam. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo công an, khuya 30/8, tổ công tác của Công an xã Ngọc Côn kiểm tra tình hình tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Khi kiểm tra nhà của Nam, công an phát hiện một số người thuê trọ nhưng không xuất trình được giấy tờ cần thiết.

Khi tổ công tác lập biên bản thì Nam tỏ thái độ chống đối, dùng gậy gỗ đánh công an viên xã Ngọc Côn. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, đưa Nam về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định thương tật của công an viên xã Ngọc Côn là 1%, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nam về các tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.