Khởi tố nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An

Thấy đối phương đến trước cổng, Cao Trọng Phú nổ súng khiến 2 người tử vong rồi cố thủ trong biệt thự. Sau hơn 6 giờ vận động, thuyết phục, Phú đầu hàng, giao vũ khí.

Ngày 3/5, Công an Nghệ An có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội Giết người. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi khác của nghi phạm.

Phú buông vũ khí và phối hợp với cơ quan điều tra. Ảnh: M.H.

Theo cơ quan chức năng, sáng 30/4, Ngô Quang Hưng (41 tuổi), Đặng Ngọc Anh (64 tuổi, cùng quê TP Vinh) cùng một người đàn ông khác đi ôtô tìm đến nhà Cao Trọng Phú.

Sau đó, chủ nhà dùng súng bắn nhiều phát đạn khiến Hưng và Ngọc Anh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phú đóng cửa cố thủ trong nhà.

Hơn 6 giờ vận động, thuyết phục Phú đầu hàng, giao vũ khí.

Sau khi đầu hàng, Phú khai từng nhiều năm làm việc tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Vài năm trước, do làm ăn thua lỗ, Phú về quê lấy vợ, xây dựng nhà cửa. Lúc này, nghi phạm có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, lo sợ người khác từ phía nam đến truy sát. Nghi phạm đã nhiều lần lấy dao đâm vào lốp, đòi bắt người dù trong xe trống không.