Khởi tố nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy tại TP Trà Vinh

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe máy có dấu hiệu vi phạm, thì phát hiện 3 bịch nylon ma túy.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với Thi Minh Sang (SN 1992, ngụ tỉnh An Giang) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 BLHS.

Trước đó, tối 21/1, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp lực lượng Công an TP Trà Vinh tuần tra trên các tuyến đường nội ô thành phố.

Thi Minh Sang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CATV.

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp đoạn thuộc khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, thì lực lượng chức năng phát hiện Sang điều khiển môtô chở một người ngồi sau có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu Sang đem các đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm để giao nộp, thì lúc này Sang lấy ra 3 bịch nylon trong suốt hàn kín, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy), nỏ thủy tinh, một số dụng cụ có liên quan.

Tổ tuần tra sau đó tiến hành lập biên bản tạm giữ và mời về cơ quan công an làm việc.

Qua làm việc, Sang khai nhận 3 bịch nylon trên là ma túy đá, mua của một người (không rõ nhân thân, lai lịch) tại quận Bình Thạnh, TP.HCM về để sử dụng.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.