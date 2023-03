Khởi tố mẹ kế bạo hành con chồng ở Cà Mau

Bị mất 20.000 đồng, người mẹ kế ở Cà Mau đã đánh con riêng của chồng bầm tím.

Ngày 9/3, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khởi tố bị can Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An) về tội Hành hạ người khác. Người phụ nữ này được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ bạo hành được phát hiện sáng 22/2, khi giáo viên Trường Tiểu học Lợi An 2 phát hiện bé T. (học sinh lớp một) có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, các thầy cô phát hiện thân thể của bé có nhiều vết bầm tím.

Vết thương trên người nam sinh lớp một. Ảnh: T.A.

Bị cảnh sát mời làm việc, bà Nghi khai đã dùng roi tre đánh vào tay, lưng, chân và mông con riêng của chồng khi biết bé lấy 20.000 đồng. Kết quả giám định cho thấy bé T. bị thương tật 4%.

Hiện, tinh thần bé T. đã ổn định, đi học trở lại. Lãnh đạo UBND xã Lợi An đã yêu cầu cha bé trau cam kết không để xảy ra sự việc tương tự; chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi để bé học tập.