Khởi tố lái tàu trong vụ tai nạn chết người trên sông Đồng Nai

Điều tra vụ tai nạn giữa 2 phương tiện đường thủy làm một người chết trên sông Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can đối với người lái thuyền.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Bị can Chinh được cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Vụ tai nạn giữa tàu chở khách và sà lan xảy ra trên sông Đồng Nai hôm 5/2. Khi đó, ông Chinh điều khiển thuyền chở theo 12 người hướng từ chùa Phước Long đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa để trả khách.

Khi rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200 m, thuyền xảy ra va chạm với sà lan chở container do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến thuyền chở khách lật úp, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Nạn nhân Nguyễn Thị Hương tử vong do đuối nước.

Tại cơ quan điều tra, ông Chinh khai khi thấy sà lan chạy theo đường thẳng, ông Chinh nghĩ sẽ vượt qua trước mũi nhưng không vượt kịp nên xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn, Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an TP Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, CSGT đường thủy TP.HCM có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân lên bờ, trục vớt thi thể chị Hương và bàn giao cho gia đình.