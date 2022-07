Khởi tố kẻ giết em họ vì khoản tiền bảo lãnh vay

Công an truy cứu trách nhiệm hình sự Phạm Văn Huấn tội giết người sau khi bị can sát hại em họ vì khoản bảo lãnh vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn (44 tuổi, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người. Huấn bị cáo buộc đã giết em họ là Lê Văn Ban (38 tuổi) tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: H.Y.

Theo cơ quan chức năng, Huấn từng đứng ra bảo lãnh vay tiền cho nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán tiền, ông Ban không trả nợ như thỏa thuận, nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tối 24/7, Huấn và em họ cãi vã. Trong lúc xô xát nghi phạm dùng dao đâm vào ngực và lưng của đối phương khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Huấn đến trụ sở công an đầu thú.